Президенты Турции и Украины поздравили Ильхама Алиева с победой на выборах

Президенты Турции и Украины поздравили Президента Азербайджана Ильхама Алиева с победой на выборах, по предварительным итогам которых он набрал почти 85% голосов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на азербайджанские СМИ.

Президентские выборы прошли в Азербайджане 9 октября, ЦИК признал их состоявшимися. Явка составила 72,31%.

По предварительным данным ЦИК, Алиев лидирует с 84,72% голосов по итогам обработки данных с 72% избирательных участков. Второе место занимает кандидат от оппозиции Джамиль Гасанлы с результатом 5,18%. Каждый из остальных восьми кандидатов набрал менее 2,5%.

Согласно сообщениям агентства Trend и гостелеканала AzTV, Президент Турции Абдулла Гюль позвонил Алиеву и поздравил "с большой победой", пожелав ему успехов на этом посту.

Алиеву позвонил и Президент Украины Виктор Янукович, пожелав успехов на высшем государственном посту во имя благополучия азербайджанского народа.

Кроме того, глава Азербайджана провел разговор с турецким премьером Реджепом Тайипом Эрдоганом, который также поздравил его с победой и пожелал успехов.

Результаты выборов не совпали с результатами, попавшими в соцсети накануне дня голосования.