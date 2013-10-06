Асад не верит в переговоры с повстанцами

Как пишет Радио Свобода, в обнародованном интервью немецкому журналу Der Spiegel Асад сказал, что он не верит, что переговоры с повстанцами могут положить конец конфликту в Сирии.

Он также заявил, что президент США Барак Обама «не имеет и капли доказательства» того, что именно сирийские правительственные войска применили ядовитый газ зарин во время нападения на окрестности столицы - города Дамаска 21 августа.

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Асад признал, что его власть могла допустить ошибки с тем, насколько суровыми были ее первые действия на подавление протестов ее противников. Но он отметил, что дальше твердо стоит на своей позиции «борьбы с терроризмом и защиты государства».

По оценкам, в результате гражданского конфликта в Сирии, который вспыхнул весной позапрошлого года, погибли уже около 115 тысяч людей.