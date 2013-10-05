Сирия предоставила дополнительную информацию по химоружию

"Гендиректор ОЗХО на встрече с исполнительным советом вчера сказал, что технический секретариат получил дополнительную информацию от Сирии, дополнительную к предоставленной 21 сентября. Дополнительная информация изучается ОЗХО", — сообщил Несирки.

По теме: Франция и США не представили доказательств, что химоружие в Сирии применили власти – Лавров

Согласно решению исполнительного совета ОЗХО об уничтожении химоружия в Сирии, Дамаск должен был через семь дней после 27 сентября предоставить дополнительную информацию о своих химических арсеналах. Первые данные Сирия передала ОЗХО 19 сентября, сообщает РИА Новости.

Несирки также сообщил, что эта дополнительная информация будет рассмотрена ОЗХО и ее руководство информирует о результатах страны-участницы организации на 74-й сессии исполнительного совета, которая откроется во вторник, 8 октября.

Напомним, эксперты ООН прибыли в Сирию 18 августа для проверки заявлений о применении химоружия в Хан аль-Ассале (провинция Алеппо), Шейх Максуде (провинция Алеппо) и Саракебе (провинция Идлиб). После того как появились сообщения о химатаке 21 августа под Дамаском, эксперты направились туда, а затем выехали из страны для подготовки доклада. В представленном в ООН документе подтверждается, что под Дамаском были применены боезаряды с отравляющим газом зарином.

25 сентября группа экспертов во главе с Оке Селстромом вернулась в Дамаск, чтобы изучить сообщения еще о семи случаях применения химоружия. Доклад по результатам этой поездки они планируют подготовить в конце октября.