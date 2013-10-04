СМИ: Найдена неизвестная картина Леонардо да Винчи (фото)

В банке в Швейцарии предположительно хранится неизвестная картина работы Леонардо да Винчи, на которой изображена покровительница художников эпохи Возрождения Изабелла д'Эсте, супруга маркграфа Мантуи. О неизвестном произведении Леонардо сообщается в пятничном приложении Sette газеты Corriere della Sera, передает Лента.ру.

По данным издания, полотно принадлежит итальянской семье с богатой историей коллекционирования. Они собирают произведения искусства уже на протяжении 400 лет.

Специалисты провели радиоуглеродный анализ картины размером 61 на 46,5 сантиметров, чтобы определить ее возраст, и выяснили, что она была создана в эпоху Возрождения. Кроме того, издание ссылается на слова Карло Педретти (Carlo Pedretti), историка искусств из Калифорнийского университета США и крупнейшего итальянского специалиста по наследию Леонардо да Винчи, заявившего, что он сразу увидел в портрете руку мастера.

Как отмечает Agence France-Presse, главным свидетельством авторства Леонардо на данный момент является значительное сходство картины c эскизом, сделанным художником для портрета Изабеллы д'Эcте в 1499 году. Эскиз хранится в Лувре. На нем и на найденной картине д'Эсте изображена в профиль (она смотрит налево), а ее руки сложены на животе. Считалось, что сам портрет Леонардо либо не написал, либо картина потерялась.

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Издание называет новость о находке картины сенсацией, хотя еще точных подтверждений авторства Леонардо да Винчи нет. Предстоит несколько месяцев, чтобы завершить исследование, в частности, по словам Педретти, определить, какие фрагменты произведения могли быть написаны учениками Леонардо.

На сегодняшний день известны 15 картин, принадлежащие кисти Леонардо. В 2011 году девять из них впервые выставлялись вместе в Лондонской национальной галерее.