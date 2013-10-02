США отвергают обвинения Венесуэлы в адрес высланных дипломатов

"Мы полностью отвергаем обвинения венесуэльского правительства об участии правительства США в каких-либо заговорах", — заявила Псаки.

Посольство США в Венесуэле также отвергло обвинения Каракаса, пишет РИА Новости.

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"Мы полностью отвергаем обвинения со стороны правительства Венесуэлы в том, что правительство США вовлечено в какие-либо заговоры, имеющие целью дестабилизировать правительство Венесуэлы. Мы также отвергаем обвинения в адрес трех сотрудников нашего посольства", — цитирует агентство Рейтер заявление.

Как отмечает агентство, власти США рассматривают варианты ответных действий.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о высылке троих дипломатов, в том числе временной поверенной в делах США в Венесуэле, обвинив их в "подрывной деятельности" и "финансировании планов саботажа". Позднее местные СМИ назвали имена дипломатов: это Келли Кейдерлинг, Элизабет Хандерленд (в ряде изданий Элизабет Хоффман) и Дэвид Му (по данным некоторых источников — Дэвид Матт). В официальных сообщениях на сайте МИД Венесуэлы имена высылаемых дипломатов пока не фигурируют.

Как заявил глава МИД Венесуэлы Элиас Хауа, деятельность дипломатов была связана с недавно раскрытым планом "Полный коллапс" (Colapso Total) по "дестабилизации боливарианской революции и венесуэльской демократии", о котором ранее сообщил Мадуро.