СМИ: 70% сотрудников спецслужб США отправлены в вынужденный отпуск

Представитель директора национальной разведки Шон Тернер распространил заявление, в котором предупредил, что это создаст трудности в отслеживании угроз национальной безопасности США, пишет РИА Новости .

"Немедленное и значительное сокращение числа сотрудников на работе означает, что мы возьмем на себя больший риск, и наша способность поддерживать растущие требования к разведке будет нарушена", — сказал Тернер.

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По его словам, разведка сможет обслуживать только критически важные потребности.

Согласно регламенту, отвечающие за национальную безопасность организации продолжат работу, несмотря на "закрытие" правительства. Однако под это положение не подпадает сбор обычных политических и экономических разведданных.

Разведывательное сообщество США включает 16 спецслужб, среди которых Центральное разведывательное управление и Агентство национальной безопасности.

Напомним, из-за отсутствия компромисса финансирование госаппарата в США прекратилось впервые за 17 лет. Многие госучреждения прекратили работу в полночь на вторник по местному времени (07.00 кск). Под угрозой вынужденного отпуска оказались 800 тысяч госслужащих.