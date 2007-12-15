Отменено чрезвычайное положение в Пакистане

Президент Пакистана Первез Мушарраф в субботу утром объявил об отмене режима чрезвычайного положения в стране, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

"Гражданские права и свободы будут восстановлены в полном объеме", - заявил Мушарраф, добавив, что отмена режима ЧП позволит обеспечить проведение честных и свободных всеобщих парламентских выборов в стране, намеченных на январь 2008 года.

Режим чрезвычайного положения был введен президентом Пакистана 3 ноября 2007 года. Мушарраф приостановил действие конституции страны, работу Верховного суда и ввел запрет на вещание негосударственных теле- и радиокомпаний. Введение ЧП власти Пакистана мотивировали ростом активности террористических группировок, действующих на территории страны.