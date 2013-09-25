Число жертв землетрясения в Пакистане превысило две сотни
07:09, 25 сентября 2013Мир
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Число жертв мощного землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего во вторник в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан, по последним данным, составило 208 человек.
Магнитуда землетрясения составила 7,7 баллов
Ранее сообщалось о 173 жертвах, передает в среду РИА Новости по информации агентства Синьхуа.
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По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,7. По информации сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился на территории провинции Белуджистан, в 66 километрах северо-восточнее города Аваран, очаг землетрясения залегал на глубине 20 километров. За землетрясением последовали четыре афтершока, магнитуда самого мощного из которых составила 5,9.
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