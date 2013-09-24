В Кении арестовали 10 подозреваемых в причастности к нападению на ТЦ

В столице Кении продолжается операция против боевиков, захвативших в субботу заложников в торговом центре Westgate. Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на ВВС, силы безопасности взяли под контроль все этажи здания.

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По последним данным, погибли 68 человек, не менее 175 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя сомалийская группировка «Аш-Шабаб», известное связями с «Аль-Каидой».

Среди погибших есть и граждане других стран, в частности Великобритании, Франции и Канады.

Между тем, Международный уголовный суд 23 сентября объявил, что позволяет кенийском вице-президенту Уильяму Руто, которого судят по делу о насилии после выборов 2007 года, вернуться в Кению, в неделю, чтобы помочь решить кризис.

Ранее военные заявили, что им удалось спасти почти всех заложников, захваченных в субботу боевиками-исламистами.