В ТЦ в Найроби погибли племянник президента Кении и его невеста

Заявление Кениатты прозвучало во время специального обращения к нации по поводу теракта, передает РБК.

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Президент осудил действия боевиков и призвал кенийцев объединиться перед лицом опасности. «Мы накажем организаторов нападения быстро и очень жестоко», — заявил У.Кениатта.

Ранее стало известно, что при теракте погибло несколько иностранцев. МИД Великобритании сообщил о гибели как минимум трех своих подданных. Также известно о гибели 38-летней гражданки Республики Корея.

Как сообщалось, в субботу вооруженные люди напали на посетителей фешенебельного торгового центра Уэстгейт (Westgate) в Найроби.

Очевидцы сообщали, что перед тем как открыть огонь по безоружным людям нападавшие разрешили покинуть здание только мусульманам.

Позднее ответственность за нападение взяла на себя связанная с международной террористической организацией "Аль-Каида " группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"). Соответствующее заявление было опубликовано в сервисе микроблогов Twitter.

По данным МВД Кении, жертвами террористического нападения стали не менее 59 человек, около 200 ранены, среди погибших — члены президентской семьи, а также иностранные граждане, включая американцев и канадцев.