Число жертв нападения на ТЦ в Найроби выросло до 68 человек
Не менее 68 человек стали жертвами нападения боевиков на торговый центр в столице Кении Найроби
Такие данные обнародовало кенийское отделение международного комитета Красного Креста, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
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Ранее сообщалось о 43 погибших и около 200 пострадавших.
Как сообщалось в субботу вооруженные люди напали на посетителей фешенебельного торгового центра Уэстгейт (Westgate) в Найроби.
Очевидцы сообщали, что перед тем как открыть огонь по безоружным людям нападавшие разрешили покинуть здание только мусульманам.
Позднее ответственность за нападение взяла на себя связанная с международной террористической организацией "Аль-Каида " группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"). Соответствующее заявление было опубликовано в сервисе микроблогов Twitter.
По данным МВД Кении, жертвами террористического нападения стали не менее 59 человек, около 200 ранены, среди погибших — члены президентской семьи, а также иностранные граждане, включая американцев и канадцев.