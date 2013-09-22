В Китае суд приговорил известного политика Бо Силая к пожизненному сроку

Слушания по делу Бо Силая длились с 22 августа. Заседание суда проходило в городе Цзинань, столице провинции Шаньдун. Бывший член политбюро ЦК Компартии Китая и бывший партсекретарь китайского мегаполиса Чунцин, которому в июле исполнилось 64 года, обвинялся в получении взяток, присвоении госсредств и злоупотреблении служебным положением с 1999 по 2012 годы, сообщает РИА Новости по информации Рейтер.

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На суде Бо Силай отказался от своих признаний, сделанных во время внутрипартийного расследования и на стадии предварительного следствия, заявив, что они были даны под давлением следствия. Гособвинитель считает преступления Бо Силая доказанными и потребовал строго наказания.