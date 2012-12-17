Украинца задержали «на горячем» за взятку польскому пограничнику

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе SG.

Украинец засунул в карман польскому пограничнику деньги в момент, когда тот начал выписывать ему штраф за то, что он не остановился перед знаком Stop и проигнорировал указания работника SG.

Правонарушителя, который въезжал в Польшу через пункт пропуска "Корчева-Краковец" (Львовская область) на грузовом автомобиле, передали работникам районной прокуратуры в Ярославе.

Как сообщал УНИАН, с начала года польские пограничники сообщали о нескольких случаях попыток дать взятки работникам службы, в том числе гражданами Украины, размер которых в основном составлял от 10 до 50 евро.

Попытки взяточничества караются в большинстве случаев условным приговором - от 6 месяцев до года с испытательным двухгодичным сроком.

Пограничники в подобных случаях, как правило, отпускают задержанных сразу после оформления всех документов по делу.