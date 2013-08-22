В Китае начался суд над известным политиком Бо Силаем

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Заседание проходит в городе Цзинань провинции Шаньдун. Сообщается, что политика доставили в суд полицейские.

После начала слушаний Бо Силай отверг одно из обвинений - во взяточничестве. Ему предъявили обвинения в получении взяток на сумму более 3,5 миллионов долларов от своего друга, предпринимателя Сюй Мина (Xu Ming) и директора компании Dalian International Development Ltd Тана Сяолиня (Tang Xiaolin). Политик сообщил, что не получал взяток от Тана.

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"Дело Бо Силая" считается самым громким за последнее время коррупционным разбирательством в Китае. В конце июля прокуратура города Цзинань предъявила бывшему партийному руководителю китайского мегаполиса Чунцин Бо Силаю официальные обвинения в коррупции и превышении должностных полномочий.

Расследование Центральной комиссии по проверке дисциплины уличило политика в том, что, занимая высокие руководящие посты, в том числе министра коммерции, он использовал служебное положение в личных целях, активно продвигал интересы своих родственников и брал взятки. В 2012 году супруга политика за убийство британского подданного была приговорена к смертной казни с двухлетней отсрочкой.