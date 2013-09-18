57% россиян боятся за территориальную целостность своей страны

Об том свидетельствуют данные опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

В частности, 57% респондентов считают, что сегодня есть угроза территориальной целостности России. Противоположного мнения придерживаются 34%. 10% затруднились с ответом.

При этом 93% опрошенных убеждены, что нужно любыми способами отстаивать территориальную целостность России, 4% считают, что это не нужно, 3% - затруднились ответить.

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При этом почти половина респондентов (48%) считают, что в России есть территории, которые хотели бы отделиться от нее, противоположного мнения придерживаются 35%, затруднились с ответом 18%.

В тоже время, отвечая на вопрос, что именно угрожает сейчас территориальной целостности России, 15% респондентов ответили: «Китай, китайские мигранты на Дальнем Востоке», 9% - мигранты, в том числе «нерусских национальностей».

8% опрошенных считают, что России угрожают разные внешние угрозы, в том числе, которые хотят воспользоваться природными ресурсами и территорией. 7% видят угрозу со стороны Японии из-за российско-японских разногласий по вопросу о Курильских островах.

6% россиян считают, что угроза целостности их страны исходит от США, 4% - от Европы.

В тоже время, 4% опрошенных убеждены, что угроза территориальной целостности возникает из-за внутренней политики, 3% - из-за сепаратистских настроений в некоторых регионах России, 3% - из стран Закавказья, еще 3% - из-за нерешенных межнациональных и межрелигиозных вопросов.

Кроме того, по 2% респондентов считают, что угроза целостности РФ исходит из азиатских стран, терроризма, войны.

Кроме того, в разделе другой вариант ответа (2%) один из респондентов указал, что угроза территориальной целостности РФ исходит от Украины. В частности, отвечая на этот вопрос, он указал: «Украина. Рыбу всю вылавливают». Затруднились с ответом – 3%.

ФОМ опросил 1 тыс. респондентов старше 18 лет. Опрос проведен 1 сентября этого года.