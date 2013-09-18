Активисты "атаковали" российскую нефтеплатформу в Арктике

Как сообщили УНИАН в российском отделении «Гринпис», пограничники открыли предупредительный огонь, одиннадцать раз выстрелив в воздух вблизи ледокола «Гринпис» «Арктик Санрайз».

«По сведениям на 09.30 по московскому времени, береговая охрана угрожала выстрелить по кораблю, если ледокол не покинет территорию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас на «Приразломной» нет ни одного активиста, ледокол «Гринпис» находится в районе платформы. Береговая охрана сообщила о намерении подняться на «Арктик Санрайз», однако капитан корабля «Гринпис» отказался принимать инспекцию. «Гринпис Интернешнл» подчеркивает, что такой абордаж безоснователен и незаконен.

«Российская береговая охрана применила неприемлемый уровень силы, защищая платформу компании «Газпром». Все попытки остановить мирный протест применением огня должны прекратиться немедленно. Реальная угроза исходит не от «Гринпис Интернешнл», а от нефтегазовых корпораций, в том числе таких как «Газпром», которые игнорируют риски нефтяного освоения этого хрупкого региона и не готовы добывать нефть в таких условиях», - сказал руководитель Арктического проекта «Гринпис Интернешнл» Бен Аллейф.

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«Гринпис» требует освобождения своих активистов - гражданки Финляндии Сини Саарела и гражданина Швейцарии Марко Поло.

При этом подчеркивается, что попытки прервать акцию не остановят глобальное движение в защиту Арктики, объединившее более 4 млн людей по всему миру. «Гринпис» продолжит добиваться создания международного заповедника вокруг Северного полюса и делать всё возможное для защиты арктического региона.

В тоже время в сообщении ФСБ России подчеркивается, что пограничники были вынуждены несколько раз открыть предупредительную стрельбу в Печорском море после попытки неизвестных проникнуть на нефтедобывающую платформу «Приразломная».

«В связи с реально сложившейся угрозой безопасности объекта нефтегазового комплекса РФ и неподчинением законным требованиям о прекращении незаконной деятельности сотрудниками пограничных органов была выполнена предупредительная стрельба из автомата АК-74», - говорится в релизе ФСБ.

Сообщается, что активисты пытались проникнуть на «Приразломную» при помощи «кошек» и веревок. Задержанных доставили на борт корабля «Ладога».