Пьяный россиянин на яхте два дня не давал покоя польским пограничникам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе пограничников, в первом случае у 36-летнего мужчины было 2,7 промилле алкоголя в крови, а во втором - 2 промилле.

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В первый раз пограничники обратили внимание на мужчину, когда он "припарковал" яхту в центре водного пути на реке Шкарпава, а во второй раз, когда он пытался зайти в порт во Фромборке на Балтийском море.

"Теперь капитан будет отвечать за преступление. Он передан в полицию из Бранева, которая ведет это дело. Мужчине грозит штраф, ограничение свободы или лишения свободы до 2 лет", - отметили в пресс-службе.

Пограничники заметили, что с начала мая морской отдел пограничной службы выявил около 20 случаев управления водными транспортными средствами под воздействием алкоголя.

"Недавно пьяный капитан моторной лодки врезался в пристань, где было пришвартовано судно пограничной службы. Его сразу задержали. Оказалось, что у 55-летнего мужчины было более 1 промилле алкоголя в крови. На вопрос, почему он плыл за пределами водного пути, ответил, что "он хотел помахать рукой пограничникам", - отметили в пресс-службе.