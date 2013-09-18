Из-за утечки газа в Великобритании пострадало более 60 человек

Инцидент произошел в пригороде Саутгемптона около 17.00 вторника по местному времени, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокорпорацию Би-би-си.

Утечка газа произошла в одной из морозильных установок продуктового магазина Sainsbury's. Газ не является ядовитым, сообщает Би-би-си.

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Несколько сотен сотрудников и посетителей магазинов были эвакуированы из здания. Медицинская помощь на месте происшествия была оказана 62 людям, один человек был госпитализирован.