В Ираке в лагере иранских диссидентов произошла серия взрывов, 44 погибших

По данным ОМИН, сначала по территории лагеря "Ашраф" (Ashraf) прошел минометный обстрел, в результате которого погибли 44 человека. После чего, по словам моджахедов, иракские военные ворвались на территорию лагеря и "устроили резню", а затем подожгли имущество жителей лагеря, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Местные врачи сообщают, что после взрывов начались столкновения между военными и жителями лагеря. По данным военных, в столкновениях погибли 15 человек.

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Представитель лагеря Хаки аль-Шарифи (Haqi al-Sharifi), в свою очередь, сообщил, что территория не подвергалась обстрелу. Он добавил, что, возможно, взорвались баллоны с газом.

В спецлагере "Ашраф" проживают члены Организации моджахедов иранского народа. Лагерь расположен в 60 километрах на северо-восток от Багдада и 120 километрах от границы с Ираном.

В 1997 году госдепартамент США официально внес ОМИН в список террористических организаций. После вторжения американских войск в Ирак, ОМИН была нейтрализована и разоружена, но политическая активность организации продолжалась. Фактически "моджахеды" заключили с Вашингтоном перемирие, а в сентябре 2012 года США исключили ОМИН из списка террористических организаций.