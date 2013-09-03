Из-за взрыва газа в харьковской высотке мужчина получил 70% ожогов тела

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на заместителя заведующего ожоговым отделением городской клинической больницы скорой и неотложной помощи Анатолия Литовченко.

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По его сведениям, 27-летний Евгений Выходцев находится в сознании, разговаривает и постепенно выходит из ожогового шока.

«Можно сказать, что динамика лечения позитивная. Но прогнозов никаких мы пока не даем», - подчеркнул Литовченко.

Врач прибавил, что от взрыва и пожара больной получил ожоги головы, туловища, рук и ног. В то же время, поражений дыхательных путей нет. По словам Литовченко, в настоящее время медики пока не могут сказать однозначно, нужно ли будет делать потерпевшему операцию. Ее будут проводить, если у него будут глубокие ожоги, а это станет ясно через несколько дней.

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 сентября, в Харькове в многоквартирном жилом доме по улице Метростроевцев, 32 произошел взрыв и возгорание квартиры. Чрезвычайная ситуация произошла в квартире на пятом этаже первого подъезда. По предварительной информации, в квартире взорвался бытовой газ.

По уточненной информации, вследствие взрыва и пожара пострадали два человека: 27-летний мужчина, у которого обожжено 70% поверхности тела, и ребенок, отравившийся угарным газом.