Аргентина и Бразилия объединятся в борьбе с кибершпионажем США

Поводом стала появившаяся в СМИ информация о слежке за бразильским президентом Дилмой Руcсефф.

«Мы решили, что до конца года проведём в Бразилии встречу, направленную на поиск путей защиты от киберугроз США», - заявил министр обороны Аргентины Августин Росси после переговоров со своим бразильским коллегой Цельсо Аморимом.

Об этом сообщает Russia Today.

«Помимо индивидуальных попыток, предпринимаемых каждой из стран, необходимо тесное сотрудничество. Это поможет нам уменьшить риск подобных атак в дальнейшем» - добавил он.

Аморим, в свою очередь, заверил, что обе страны имеют хороший потенциал для создания программ, способных защитить от риска дальнейшего кибершпионажа. По его словам, бразильская сторона с радостью примет аргентинских коллег.

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На прошлой неделе президент Бразилии Дилма Руссефф заявила, что отложит планируемый визит в Вашингтон до тех пор, пока Обама не принесёт официальных извинений. Власти страны также сообщили, что начали расследование в отношении местных телекоммуникационных компаний, которые могли предоставлять конфиденциальные данные Агентству национальной безопасности США (АНБ). Бразильское правительство осудило действия американской спецслужбы, назвав их «недопустимым и неприемлемым» нарушением суверенитета другого государства.

Ссылаясь на данные, обнародованные бывшим сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, журналист The Guardian Гленн Гринвальд рассказал, что АНБ осуществляло слежку за президентами Бразилии и Мексики. Информация о том, что разговоры и переписка Дилмы Руcсефф перехватывались при помощи DNI Presenter (специальной программы для взлома электронной почты и онлайн-чатов), прозвучала также в эфире бразильского Globo TV.