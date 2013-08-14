Разоблачения Сноудена могут поссорить США с Бразилией

Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление главы МИД Бразилии Антониу Патриоты.

Правительство Бразилии обратилось к американским властям за официальными разъяснениями в июле, после того, как издание O Globo опубликовало статью, основанную на переданных бразильским журналистам экс-сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом данных. В публикации говорилось о том, что американское Агентство национальной безопасности (АНБ) перехватывало телефонные переговоры и электронные сообщения граждан Бразилии.

"Действия, наносящие вред суверенности, доверительным отношениям между странами и ограничивающие личные свободы... должны быть прекращены", - цитирует РИА Новости слова министра иностранных дел, который ранее провел встречу с госсекретарем США Джоном Керри.

Если скандал не будет благополучно разрешен, то это "может бросить тень недоверия"на отношения двух стран, добавил Патриота.

Керри заявил, что Бразилия получит ответы на все интересующие ее вопросы, касающиеся программы слежки американских спецслужб.