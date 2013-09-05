Бразилия угрожает США торговой войной, если не получит извинений за слежку

Об этом сообщили в Лондоне местные СМИ.

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По поступающим сообщениям, Бразилия также готова отменить запланированные торговые сделки с США, в том числе соглашение о закупке у американской корпорации "Боинг" военных самолетов Ф-18 "Супер хорнет" на 4 млрд долларов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Бразильский телеканал "Глобо ТВ" сообщил на этой неделе, что управление электронной разведки США, Агентство национальной безопасности, отслеживало телефонные звонки и письма электронной почты президента Бразилии Дилмы Роуссефф и ее мексиканского коллеги Энрике Пеньи Ньето. Эти разоблачения основывались на документах, переданных журналистам бывшим сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом.

Бразильская газета "Фолья ди Сан-Паулу" в минувший вторник сообщила, что Дилма Роуссефф "обдумывает возможность отложить свой намеченный на 23 октября официальный визит в Вашингтон". Глава бразильского государства с возмущением восприняла информацию о том, что АНБ вело слежку за ее переговорами и перепиской.