В России сгорела психбольница, 14 пациентов пропали

Судьба 14 пациентов интерната неизвестна, всего в здании, по предварительным данным, находились 59 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления информации МЧС РФ Олега Воронова.

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Спасатели вывели из горящего здания 22 человека.

"Остальные вышли сами, остается неизвестной судьба 14 человек", - сказал Воронов.

В 04.25 (03:25 по Киеву) пожар был локализован на площади 670 квадратных метров.