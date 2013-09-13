В России сгорела психбольница, 14 пациентов пропали
07:13, 13 сентября 2013Мир
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Сегодня, около 02.52 часов мск (01:52 по Киеву) загорелось одноэтажное здание психоневрологического интерната "Оксочи" под российским Новгородом
Судьба 14 пациентов интерната неизвестна, всего в здании, по предварительным данным, находились 59 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления информации МЧС РФ Олега Воронова.
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Спасатели вывели из горящего здания 22 человека.
"Остальные вышли сами, остается неизвестной судьба 14 человек", - сказал Воронов.
В 04.25 (03:25 по Киеву) пожар был локализован на площади 670 квадратных метров.
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