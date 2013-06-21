Резиденция президента Латвии сгорела (видео)

Сейчас пожар локализован, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Викторию Шембеле.

Пожар был локализован в 3.53. На месте до сих пор работают пожарные расчеты.

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"Уничтожено более 3,2 тысячи квадратных метров площади", - сказала Шембеле.

По ее словам, больше всего пострадала крыша здания - выгорело около 2,4 тысячи квадратных метров. На четвертом этаже здания уничтожено 600 квадратных метров площади, а на третьем - около 200 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в 22.21 в четверг.

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