Россия может поставить Ирану пять дивизионов ЗРК С-300ВМ

Контракт на поставку Ирану пяти дивизионов С-300 (модификация ПМУ-1) стоимостью порядка 800 миллионов долларов был подписан в 2007 году. Спустя три года Совбез ООН принял резолюцию по Ирану, которая вводила против него санкции, в том числе запрет на передачу современных вооружений. В сентябре 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о мерах по выполнению этой резолюции, введя в отношении Ирана более жесткие санкции, чем это предусмотрено решением СБ ООН. Был, в частности, аннулирован контракт на поставку С-300. Иран подал иск к Рособоронэкспорту в третейский суд Женевы. РФ предложила пойти на мировую, пообещав новые поставки ЗРК "Тор-М1Э", но такой размен Иран не устроил, передает РИА Новости.

По данным издания, эта тема будет обсуждаться в пятницу в ходе первой встречи президента РФ Владимира Путина с новым президентом Ирана Хасаном Роухани на полях саммита ШОС в Бишкеке. Кроме того, по данным газеты, речь пойдет и о строительстве Россией второго энергоблока АЭС в Бушере. Высокую заинтересованность в такой сделке выразил в ходе недавнего визита в Москву бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, оговорившись, что в Кремле "не детализируют повестку предстоящих переговоров", тем не менее, подтвердил газете, что обе темы будут затронуты в ходе встречи Владимира Путина и Хасана Роухани. "Будет обсуждаться взаимодействие в атомно-энергетической сфере, в том числе и в контексте Бушерской АЭС - эту тему нельзя обойти", - заявил он, добавив, что "вопросы военно-технического сотрудничества также стоят в повестке дня".