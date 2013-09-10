Иран: Мы хотим избавить наш регион от оружия массового уничтожения

Об этом сообщают во вторник западные информагентства со ссылкой на официального представителя иранского МИД, передает РИА Новости.

"Иран приветствует инициативу (России), которая направлена на предотвращение любых военных действий. Мы хотим, чтобы наш регион был избавлен от оружия массового уничтожения. Эти усилия также должны касаться химического оружия, которыми располагают сирийские повстанческие группировки", - заявила журналистам официальный представитель МИД Ирана Марзийе Афхам.

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В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Дамаск передать химоружие под международный контроль, договориться об уничтожении арсенала и присоединении к Организации по запрещению химоружия. Власти Сирии заявили о своем согласии. Президент США Барак Обама выразил интерес к предложению России.

Позже о заинтересованности в данной инициативе заявила Япония.