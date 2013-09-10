МИД РФ: Лавров и Керри могут обсудить Сирию на личной встрече в ближайшее время

"Десятого сентября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря Джона Керри. Обсуждалась ситуация вокруг Сирии", - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД, которое цитирует РИА Новости.

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"Министры договорились продолжить контакты, включая возможность проведения в ближайшие дни личной встречи с целью предметного обсуждения путей реализации инициативы о постановке под международный контроль сирийского химического оружия", - говорится в сообщении.

Глава МИД РФ в понедельник призвал Дамаск передать химическое оружие под международный контроль, договориться о последующем уничтожении арсенала и присоединении к Организации по запрещению химоружия. Власти Сирии заявили о своем согласии.

Президент США Барак Обама в серии телеинтервью в понедельник вечером одобрительно высказался о предложении России. По его словам, оно может стать прорывом, если его удастся воплотить в жизнь.