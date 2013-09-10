СМИ: Обама предложил сенаторам отложить голосование по Сирии

Ранее Россия предложила передать сирийское химическое оружие под международный контроль, и США согласились рассмотреть это предложение.

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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico, которая цитирует источники на закрытой встрече.

В понедельник первое голосование по военному вмешательству в Сирии, запланированное в сенате, было неожиданно отложено. Предполагалось, что оно состоится позднее на этой неделе, но затем сенаторы дали понять, что голосование может быть перенесено на более поздние сроки.