СМИ: Обама предложил сенаторам отложить голосование по Сирии
21:54, 10 сентября 2013Мир
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Президент США Барак Обама на закрытой встрече с сенаторами сегодня призвал сенат отложить голосование по одобрению военного вмешательства в Сирию до рассмотрения возможного дипломатического решения конфликта.
Обама предложил сенату подождать с решением по Сирии / Фото: article-3.com
Ранее Россия предложила передать сирийское химическое оружие под международный контроль, и США согласились рассмотреть это предложение.
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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico, которая цитирует источники на закрытой встрече.
В понедельник первое голосование по военному вмешательству в Сирии, запланированное в сенате, было неожиданно отложено. Предполагалось, что оно состоится позднее на этой неделе, но затем сенаторы дали понять, что голосование может быть перенесено на более поздние сроки.
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