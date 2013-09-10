Экстренная встреча СБ ООН по Сирии отменена - председатель совета

"Вслед за отзывом просьбы о консультациях встреча Совета Безопасности, запланированная на 16.00 (23.00 по киевскому времени) не состоится", - написал он в Twitter.

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Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее источник РИА «Новости» в штаб-квартире ООН сообщил, что предложение созвать экстренные консультации по Сирии во вторник было выдвинуто Россией.