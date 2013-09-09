Легендарный iPod больше не будут выпускать

Об этом пишет ресурс Wired.

Подобные слухи были и 2 года назад, которые, как выяснилось вскоре, были ложными.

Ресурс пишет, что iPod "когда-то был сияющей звездой в царстве Apple".

История этой модели началась в 2001 году, пока продажи не достигли максимума в декабре 2008 года. Пользователям нравился этот гаджет за его простоту дизайна, большую емкость памяти. И в выборе между iPod touch и iPod classic отдавали предпочтение последнему.

Обновлений плеера не было уже в течении 4 лет, и Apple называет одной из причин снятия с производства - моральное старение устройства. Ресурс отмечает, что подразделение по выпуску iPod генерирует только 2% выручки Apple. Поэтому компания не хочет тратить свои ресурсы на его поддержку.