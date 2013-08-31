В США Apple принимает старые iPhone в счет оплаты новых

Программа реализуется в США совместно с дистрибутором смартфонов Brightstar. Владелец iPhone должен принести свой телефон в Apple Store, где консультант определит, подлежит ли устройство обмену, и установит цену, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Apple Эми Бессетт.

Максимальная стоимость, за которую Apple Store принимает смартфон составляет 280 долларов. Пользователь может сдать телефон с контрактом, однако обязан перерегистрировать тот же контракт на новое устройство. Apple принимает смартфоны с разбитым экраном, однако не принимает iPhone, поврежденные водой, пишет РИА Новости.

Дальше пользователь может либо принять условия и купить новый iPhone с доплатой, либо отказаться от сделки. Если он согласится, то, к примеру, может обменять бывший в употреблении iPhone 5 с 16 Гбайт памяти на аналогичный новый без контракта примерно за 370 долларов. По данным CNBC, максимальная ценность обмена в Apple Store ниже, чем у Amazon, однако выше, чем у Best Buy и других ритейлеров.

Помимо очистки складов от iPhone предыдущих поколений и стимулирования продаж новых смартфонов через собственные магазины, плюсом такой программы может стать рост числа посетителей Apple Store в целом. Если покупатели приходят в фирменный магазин Apple за iPhone, они также могут заинтересоваться другими устройствами производителя, например iPad или Mac. Кроме того, сданные устройства Apple может отремонтировать и продавать с существенным дисконтом на развивающихся рынках.

Слухи о запуске программы ходили с июля, когда глава Apple Тим Кук отметил, что он не против trade-in. Аналогичные программы по замене старых iPhone на новые существуют у американских и европейских ритейлеров и операторов, например Best Buy, Verizon Wireless и AT&T. Будет ли программа запущена в других странах, не уточняется.