Министры ЕС призвали дать "сильный ответ" на химатаку в Сирии

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон на встрече в Вильнюсе.

По теме: Обама об ударе по Сирии: это не будет новый Ирак или Афганистан

В Вильнюсе прошла встреча министров 28 европейских стран. На встрече присутствовал также государственный секретарь США Джон Керри, сообщает Газета.ру со ссылкой на Reuters.

Эштон отметила, что все указывает на то, что власти Сирии ответственны за химическую атаку 21 августа в пригороде Дамаска.

Однако информация о том, одобрили ли европейские министры военное вмешательство США и НАТО в Сирию, пока не сообщается.