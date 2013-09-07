Обама об ударе по Сирии: это не будет новый Ирак или Афганистан

"Мы не говорим об интервенции с неопределенным сроком. Это не будет новый Ирак или Афганистан. Не будет американской наземной военной операции. Любые действия, которые мы предпримем, будут ограничены во времени и масштабах и направлены на то, чтобы помешать сирийскому правительству снова травить газом собственный народ, уменьшить его возможности поступать подобным образом", - сказал Обама.

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По словам президента, применение химического оружия 21 августа в Сирии вынуждает США к действиям. "Мы, Соединенные Штаты Америки, не можем делать вид, что не замечаем те фотографии, которые приходят из Сирии", - цитирует обращение РИА Новости.

По его словам, если США не отреагируют, химическое оружие может быть использовано еще неоднократно, отравляющие вещества могут попасть в руки террористов, а некоторые страны сделают вывод, что сами могут применять подобное оружие. "Все это является серьезной угрозой нашей национальной безопасности", - добавил Обама.

Он вновь подчеркнул, что не намерен втягивать США в очередную войну. "Я знаю, что американский народ устал после десятилетия войны, хотя война в Ираке закончилась, а война в Афганистане сходит на нет. Поэтому мы не пошлем наши войска на чужую войну", - подытожил Обама.