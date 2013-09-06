Путин пообещал помочь Сирии в случае нанесения по этой стране военного удара
17:16, 06 сентября 2013Мир
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Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Россия будет помогать Сирии в случае атаки на нее извне, и уже сейчас поставляет оружие.
Владимир Путин готов помочь Сирии, фото пресс-службы президента РФ
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции по итогам заседания лидеров G20 в Санкт-Петербурге.
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«Будем ли мы помогать Сирии? Будем. Мы уже помогаем – мы поставляем оружие, сотрудничаем в экономической сфере. Надеюсь, будет больше сотрудничества в гуманитарной сфере, в том числе по поставкам гуманитарной помощи для оказания поддержки гражданскому населению», - сказал Путин, отвечая на вопрос, станет ли Россия оказывать поддержку Сирии в случае нанесения по ней военного удара.
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