Путин пообещал помочь Сирии в случае нанесения по этой стране военного удара

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на пресс-конференции по итогам заседания лидеров G20 в Санкт-Петербурге.

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«Будем ли мы помогать Сирии? Будем. Мы уже помогаем – мы поставляем оружие, сотрудничаем в экономической сфере. Надеюсь, будет больше сотрудничества в гуманитарной сфере, в том числе по поставкам гуманитарной помощи для оказания поддержки гражданскому населению», - сказал Путин, отвечая на вопрос, станет ли Россия оказывать поддержку Сирии в случае нанесения по ней военного удара.