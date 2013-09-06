Итоги G20: Путин назвал главных сторонников и противников удара по Сирии

Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита G20 в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости.

"За военные действия, и это известно, выступают США, Турция, Канада, Саудовская Аравия, Франция. Господин Кэмерон тоже выступал за это, но, как мы знаем, парламент страны, выражая волю народа Великобритании, высказался против. Очень осторожно ведет себя и канцлер ФРГ - Германия не собирается принимать участие ни в каких военных действиях", - заявил Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита "большой двадцатки".

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Путин отметил, что в первый день саммита почти весь вечер лидеры посвятили обсуждению проблем Сирии.

"Категорически против (операции) были Россия, КНР, Индия, Индонезия - обращаю ваше внимание - самая крупная мусульманская страна мира по населению, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Италия. Высказался против боевых действий также генеральный секретарь ООН. И давайте не будем забывать о послании Папы Римского, который прямо заявил о недопустимости начала новой волны боевых действий", - заявил президент РФ.