СМИ: Под Дамаском ведутся ожесточенные бои, убито около 300 человек

Как сообщила новостная служба "Аль-Ватан", сирийская армия провела спецоперацию в Кудсии и Эль-Хамме, восстановив контроль над северо-западными окраинами столицы.

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Также сообщается, что войска Асада остановили под столицей прорыв крупных сил оппозиции. Убито в общей сложности около 300 человек, сообщает ИТАР-ТАСС.

На севере Сирии - в Алеппо - оппозиционные силы обстреляли позиции правительственных войск из самодельных ракет в Ашрафии. По данным газеты "Аль-Хаят", сирийские ВВС наносят удары по скоплениям оппозиционных сил в районе Саракиб (провинция Идлиб), отбиты попытки приблизиться к аэродрому Абу Зухур. Войскам правительства также удалось восстановить контроль над городом Эриха.