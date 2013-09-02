Асад отвергает обвинения в использовании химоружия как бездоказательные и нелогичные

”Каждый, кто выдвигает обвинения, должен представить доказательства... Господа (Барак) Обама и (Франсуа) Олланд этого сделать не смогли, в том числе и перед лицом своих народов”, - заявил Асад в интервью газете Figaro.

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По словам Асада, он не утверждает, что его страна обладает или не обладает химическим оружием, передает РИА «Новости».

”Предположим, что наша армия хочет использовать оружие массового поражения: возможно ли, что это будет сделано в зоне, где она сама находится, и где солдаты пострадали от этого оружия, как это установили эксперты ООН, нанеся визит в госпиталь, где те проходят лечение? Где логика?”, - сказал президент Сирии.

Он отметил, что Франция станет врагом Сирии, если будет проводить враждебную политику. ”Французский народ не враг нашему народу, но политика его государства является враждебной народу Сирии. Поскольку политика французского государства враждебна сирийскому народу, это государство будет его врагом”, - сказал глава государства.

Асад также заявил, что любое государство, которое способствует финансовому и военному усилению террористов, является врагом его народа.

Как сообщал УНИАН, обострение ситуации в Сирии произошло 21 августа, когда ряд СМИ сообщил о масштабном применении войсками правительства химического оружия в окрестностях Дамаска, коалиция национальной оппозиции Сирии утверждает, что число жертв составляет около 1,3 тысячи человек. Сирийские власти отвергли обвинения. После этого на Западе открыто заговорили о возможном вмешательстве в сирийский конфликт.