Два котенка парализовали движение метро Нью-Йорка (фото)

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ, инцидент произошел в четверг. Утром в полицию позвонила женщина и сказала, что два ее питомца потерялись в метро. После многочасовых поисков на одной из открытых станций подземки были обнаружены два котенка.

Сотрудники метро обесточили контактные рельсы на линиях B и Q, а прибывшие на место полицейские поймали котят и передали владелице. Каким образом котята оказались в метро, осталось загадкой.