Два котенка парализовали движение метро Нью-Йорка (фото)
10:02, 30 августа 2013Мир
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Движение поездов в метро Нью-Йорка было парализовано более двух часов из-за двух котят, случайно оказавшихся на рельсах одной из станций.
Сотрудники метро обесточили контактные рельсы / Фото: Metropolitan transit authority
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на американские СМИ, инцидент произошел в четверг. Утром в полицию позвонила женщина и сказала, что два ее питомца потерялись в метро. После многочасовых поисков на одной из открытых станций подземки были обнаружены два котенка.
Сотрудники метро обесточили контактные рельсы на линиях B и Q, а прибывшие на место полицейские поймали котят и передали владелице. Каким образом котята оказались в метро, осталось загадкой.
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