Известного режиссера Люка Бессона задержали за вождение без прав

По данным правоохранительных органов, Бессон ехал на скутере недалеко от набережной Рапе на скорости 80 км/ч, тогда как предельно допустимым показателем является 50 км/ч, сообщает Газета.Ru со ссылкой на портал France 24.

При предъявлении кинорежиссером водительского удостоверения оказалось, что он не обладает категорией, позволяющей водить мощные скутеры. В ответ Бессон заявил, что водительские права с такой категорией у него есть, но не при себе.

3 сентября продюсер должен явиться в дорожное подразделение префектуры полиции Парижа для разбирательств по инциденту.