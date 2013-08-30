Известного режиссера Люка Бессона задержали за вождение без прав
03:52, 30 августа 2013Мир
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Французский режиссер, сценарист и кинопродюсер Люк Бессон был остановлен в четверг полицией XIII округа Парижа за превышение скорости. Также выяснилось, что 54-летний деятель культуры управлял скутером без надлежащих прав.
По данным правоохранительных органов, Бессон ехал на скутере недалеко от набережной Рапе на скорости 80 км/ч, тогда как предельно допустимым показателем является 50 км/ч, сообщает Газета.Ru со ссылкой на портал France 24.
При предъявлении кинорежиссером водительского удостоверения оказалось, что он не обладает категорией, позволяющей водить мощные скутеры. В ответ Бессон заявил, что водительские права с такой категорией у него есть, но не при себе.
3 сентября продюсер должен явиться в дорожное подразделение префектуры полиции Парижа для разбирательств по инциденту.
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