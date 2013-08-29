Путин советовался с Меркель относительно ситуации в Сирии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора Президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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«Проведён обстоятельный обмен мнениями по различным аспектам сирийского кризиса. Обе стороны исходят из того, что в рамках ООН и в других форматах будет продолжена активная работа по вопросам политико-дипломатического урегулирования сложившейся ситуации», - говорится в сообщении.

В частности, стороны отметили важность рассмотрения в Совете Безопасности ООН отчёта инспекторов о возможных фактах применения химического оружия в Сирии.

Как известно, конфликт в Сирии между властями и оппозицией продолжается уже более двух лет. По данным ООН, за это время в стране погибли около 100 тысяч человек. Среди них около 7 тысяч детей.

В последние дни на Западе стали открыто говорить о возможности военной операции против Сирии после того, как СМИ 21 августа сообщили о масштабном применении химического оружия в окрестностях Дамаска. Утверждалось, что жертвами атаки стали более 600 человек. Власти Сирии опровергли свою причастность к применению химоружия.

Западные страны, включая США и Великобританию, заговорили о возможном военном вмешательстве в сирийский конфликт в обход ООН.

28 августа МИД Сирии обвинил США, Великобританию и Францию в том, что они способствовали применению химического оружия террористами.