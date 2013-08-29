В Эстонии курение во время беременности может довести до тюрьмы

В законопроекте говорится, что за умышленное нанесение вреда находящемуся в матке женщины эмбриону или плоду путем повреждения, употребления веществ или прочего деяния предусматривается наказание в виде тюремного заключения сроком до пяти лет или штрафа в размере от 100 до 1600 евро, сообщает Delfi.

"Главный упор делается на умышленность действий", - отметил советник службы уголовного права и производства Министерства юстиции Танель Калмет. Срок давности преступления по новому законопроекту составляет пять лет. Доказать умышленность действий помогут врачи, которые определят, что именно нанесло вред здоровью.

По словам Калмета, каждый случай обязательно придется рассматривать отдельно. Мнения экспертов по разработанному законопроекту разделились. Многие поддерживают инициативу, при этом отмечая, что могут возникнуть трудности с определением степени вины людей. Также остается вопрос, нужно ли наказывать тех, кто наносит вред плоду по незнанию.

В прошлом году, по данным Института развития здоровья, в Эстонии около 8,3% беременных женщин курили сигареты. "Дитя курящей матери приходит в этот мир слезливым и нервным - никотинозависящим. Позже у таких детей бывают проблемы с общением и учебой, у них плохой самоконтроль или гиперактивность", - отметила доктор Тийу Хярм.