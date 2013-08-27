Повстанцы в Сирии не смогли гарантировать безопасность миссии ООН: выезд перенесли

Инспекторы ООН отложили на завтра запланирован второй выезд в контролируемые оппозицией окраины Дамаска, из-за отсутствия гарантий безопасности членов миссии.

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем, пишет Радио Свобода.

По его словам, повстанцы не смогли гарантировать безопасность инспекторов, которые вчера попали под обстрел.

Вчера оппозиция заявляла, что вполне гарантирует безопасность инспекторов на подконтрольных ее территориях, но обстрел автоколонны ООН был осуществлен еще на территории, которую контролируют правительственные войска.

Как сообщал УНИАН, вчера автоколонну миссии ООН в Сирии обстреляли снайперы. Инспекторы ООН не пострадали, однако автомобиль, в котором они ехали, получил повреждения, которые препятствовали его дальнейшей эксплуатации.