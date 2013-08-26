В Сирии обстреляли инспекторов ООН

Ранее неизвестные обстреляли отель, в котором проживают наблюдатели, передает Газета.Ru со ссылкой на Al Arabiya.

Сообщается, что инспекторы ООН не пострадали, однако автомобиль, в котором они ехали, получил повреждения, препятствующие его последующей эксплуатации. Из-за произошедшего они отложили поездку к месту предполагаемой химатаки на неопределенное время.

По теме: Лавров убеждал Керри воздержаться от войны в Сирии

В то же время в руководстве страны заявили, что готовы к любому сценарию развития событий, а британский премьер Дэвид Кэмерон прервал свои каникулы, дабы обсудить возможное вторжение в Сирию.