В Сирии обстреляли инспекторов ООН
16:20, 26 августа 2013Мир
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В Сирии обстреляли инспекторов ООН, ищущих следы использования химического оружия
Инспекторов ООН обстреляли в Сирии
Ранее неизвестные обстреляли отель, в котором проживают наблюдатели, передает Газета.Ru со ссылкой на Al Arabiya.
Сообщается, что инспекторы ООН не пострадали, однако автомобиль, в котором они ехали, получил повреждения, препятствующие его последующей эксплуатации. Из-за произошедшего они отложили поездку к месту предполагаемой химатаки на неопределенное время.
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В то же время в руководстве страны заявили, что готовы к любому сценарию развития событий, а британский премьер Дэвид Кэмерон прервал свои каникулы, дабы обсудить возможное вторжение в Сирию.
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