Лавров убеждал Керри воздержаться от войны в Сирии

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД России по итогам телефонного разговора министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с Государственным секретарем США Дж.Керри, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Сирии.

«Лавров также привлек внимание собеседника к крайне опасным последствиям возможной новой вооруженной интервенции для всего региона Ближнего Востока и Северной Африки, где остро сказывается влияние дестабилизирующих процессов, которые все еще переживают такие страны, как Ирак и Ливия», - говорится в сообщении

Российским министром было подчеркнуто, что звучащие в последние дни со стороны Вашингтона официальные заявления о готовности вооруженных сил США «вмешаться» в сирийский конфликт восприняты в Москве с глубокой тревогой.

«Впечатление такое, что определенные круги, в т.ч. те, кто все активнее призывают к военной интервенции «в обход ООН», откровенно пытаются перечеркнуть совместные российско-американские усилия последних месяцев по созыву международной конференции по мирному урегулированию кризиса», - заявляют в МИД РФ.

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У российским дипломатов особое недоумение вызывают ссылки отдельных представителей Администрации на якобы «доказанность» причастности правительства Сирии к инциденту на прошлой неделе в Восточной Гуте с предположительным применением химоружия. В этой связи российская сторона призвала воздержаться от линии силового давления на Дамаск, не поддаваться на провокации и стремиться содействовать созданию нормальных условий для того, чтобы находящаяся сейчас в стране миссия химэкспертов ООН имела возможность провести тщательные, объективные и непредвзятые расследования на местах. Это приобретает особую актуальность в свете множащихся свидетельств того, что инцидент в Восточной Гуте явился результатом инсценировки непримиримой оппозиции с целью обвинить во всем официальный Дамаск.

В сообщении отмечается, что Керри обещал внимательно изучить аргументы российской стороны.

Министры условились продолжить контакты по всем аспектам сирийского кризиса уже в ближайшее время.

Ранее президент США Барак Обама в пятницу в интервью телеканалу CNN высказался против военного вмешательства в ситуацию в Сирии без мандата ООН. Тем не менее, американский лидер заявил, что США не ожидают сотрудничества режима Башара Асада с мировым сообществом, в связи с чем Америка постарается сместить сирийского лидера.

Одновременно глава Минобороны США заявил, что его ведомство готово «к любому варианту развития событий».