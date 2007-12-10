Во Франции полицейские избили участников капеллы „Думка”

Во Франции сотрудники полиции избили четырех участников украинского творческого коллектива Национальная капелла Украины „Думка”, который находится на гастролях в этой стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, инцидент произошел 7 декабря во французском городе Клермон-Ферран.

По информации, полученной от организатора гастрольного тура, четверо участников коллектива вышли из гостиницы в ближайший супермаркет. Поскольку они получили от организатора тура купюры в пятьсот евро, при расчете в магазине наличие таких крупных купюр вызвало подозрение у работников супермаркета, которые, в свою очередь, вызвали полицию для проверки подлинности денежных знаков.

В соответствии с разъяснениями руководителя творческого коллектива, в супермаркет прибыли неизвестные лица в гражданской одежде и стали требовать у двух членов коллектива все имеющиеся у них деньги. Не владея французским языком, украинские музыканты не могли понять, чего от них требуют, и оказали сопротивление. Как было установлено впоследствии, сопротивление было оказано бригаде быстрого реагирования полиции. Представители французской полиции, в свою очередь, применили силу. Избитые украинские граждане в наручниках были доставлены в ближайший комиссариат полиции. После проведенного допроса двух участников инцидента освободили, еще двое были взяты под стражу, сообщили в МИД.

После получения этой информации Посольство Украины во Франции предприняло неотложные меры с целью обеспечения гражданам Украины надлежащей защиты. Соответствующие обращения были направлены в полицию, МИД Франции и офис Прокурора города Клермон-Ферран. Ситуация осложнялась постановлением прокурора о временном аресте граждан Украины, обжалование которого, учитывая позднее время и выходные дни, было возможно лишь в понедельник, 10 декабря. По требованию Посольства задержанным был предоставлен переводчик.

По данным МИД, поскольку после соответствующей проверки денежные знаки были признаны действительными, и, учитывая отсутствие у полицейских признаков профессиональной принадлежности во время задержания украинцев, Посольство обратилось к представителям французских правоохранительных органов с требованием принять срочные меры с целью немедленного освобождения безосновательно задержанных граждан Украины. Представители комиссариата полиции извинились за „недоразумение” и признали ошибку французских полицейских при задержании украинских исполнителей, подчеркнули в МИД.

Задержанные граждане Украины были освобождены, и после этого они обратились в ближайшее медицинское заведение с целью снять побои. Пострадавшим были предоставлены координаты адвокатского объединения „Дюссо”, которое выразило готовность оказать содействие гражданам Украины в оформлении соответствующего судебного иска с целью обжалования действий французской полиции.

В настоящее время творческий коллектив продолжает гастрольный тур по Франции, отметили в министерстве.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины во Франции и в Департаменте консульской службы МИД Украины.