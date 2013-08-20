В США расследуют насилие по отношению к детям из Украины

По версии следствия, подозреваемые несколько месяцев держали под домашним арестом 12-летнюю девочку и двух мальчиков восьми и десяти лет.

США подтвердили арест Льва Дзюбы и его сестер по подозрению в насилии над тремя приемными детьми из Украины, сообщил во вторник директор департамента информационной политики министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис, сообщает РИА Новости.

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"Американская сторона подтвердила факт ареста Льва Дзюбы и его сестер - Алины Дзюбы и Наталии Меллон, которые проживали с усыновленными детьми в одном доме. Наличие или отсутствие в их действиях состава преступления должен установить суд. Усыновленных детей передали под попечительство социальных служб штата Джорджия, где они находятся на этот момент и получают всю необходимую помощь", - сказал Перебийнис на брифинге.

При этом, по его словам, один из троих детей находится с бабушкой. Травм и повреждений у детей не обнаружено, угрозы их жизни и здоровью нет. Для оценки состояния здоровья и условий проживания этих детей в штат Джорджия командирован консульский сотрудник посольства Украины в США.