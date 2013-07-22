Трагедия в детдоме семейного типа: мужчина зарезал жену и приемную дочь

В Днепропетровской области 43-летний мужчина зарезал жену, приемного ребенка и покончил с собой.

Как сообщает «Комсомольская правда в Украине», трагедия произошла в детском доме семейного типа в селе Цыбулькивка Царичанского района.

Перед обедом в минувшую субботу, 20 июля, когда падчерица, ученица 8-го класса, накрывала на стол, глава семьи повздорил с 47-летней супругой. Девочка попыталась вступиться за мать, и мужчина, впавший в ярость, набросился на нее с кухонным ножом. Обезумевший отчим нанес ей около четырех ударов, а потом несколько раз всадил лезвие и в жену - мать девочки. Обе скончались на месте на глазах у 4-летнего мальчика.

Увидев, что натворил, виновный свел счеты с жизнью, повесившись в одном из помещений дома.

Сейчас милиция, получившая сигнал о трагедии 20 июля в 13.00, разбирается в случившемся.

Начальник пресс-службы ГУ МВД в Днепропетровской области Алексей Щербатов сообщил, что сегодня на брифинге правоохранители расскажут обо всех подробностях трагедии. «Отмечу, что это не единичный случай убийств за последнее время, что вполне можно связать с полнолунием: по области сводки крайне тяжелые», - сказал Щербатов.

На даный момент известно, что в детском доме семейного типа воспитывались семеро родных и двое приемных детей.