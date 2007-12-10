В России снова взорвали автобус: есть жертвы

В результате взрыва в пассажирском автобусе в Невинномысске Ставропольского края в воскресенье погибли 2 человека, еще 7 человек получили ранения.

Как передает Lenta.ru, этот взрыв признали терактом.

Он произошел вечером 9 декабря на автовокзале Невинномысска, когда пассажиры остановившегося на стоянку рейсового автобуса "Икарус" покинули салон. Автобус следовал из Пятигорска в Ставрополь.

По предварительным данным городской прокуратуры, причиной взрыва стало заложенное в автобусе взрывное устройство.

За последние полтора месяца это уже третий взрыв автобуса в России. 31 октября в Тольятти был взорван рейсовый автобус, в результате чего погибли 8 и пострадали более 70 человек. 22 ноября произошел взрыв в автобусе "Икарус" на административной границе между Северной Осетией и Кабардино-Балкарией. Тогда погибли 5 человек, еще 13 получили ранения.