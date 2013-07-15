Нетаньяху говорит, что Израиль может атаковать Иран и без помощи США

Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху каналу CBS News, сообщает Аль-Джазира.

"Они подошли к красной линии. Они еще не переступили ее. Они все ближе и ближе приближаются к созданию бомбы. И им следует четко сказать, что этому не дадут произойти", - сказал Нетаньяху.

Премьер Израиля также сказал, что его страна чувствительна к иранской ядерной программе и имеет несколько иной отсчет времени, чем даже ее союзники в США. Поэтому Израилю, возможно, придется самостоятельно принимать меры для прекращения ядерной программы Ирана.

"Наши часы идут в разном темпе. Мы ближе чем Соединенные Штаты. Мы уязвимее. И поэтому мы должны будем ответить на вопрос, как остановить Иран, возможно, до того, как это сделают Соединенные Штаты", - заявил Нетаньяху.

Как сообщал УНИАН, Израиль вместе с западным миром выступают против иранской ядерной программы, видя в ней опасность создания ядерного оружия. Иран же настаивает на исключительно мирном характере своих разработок.